Peluqueros autoconvocados reclaman poder reabrir sus locales al Gobierno provincial. Un grupo protestó esta mañana frente al Nuevocentro Shopping.

Debido a las restricciones sanitarias vigentes hasta el 18 de junio, la Provincia estipuló que deberán permanecer cerrados "peluquerías, salones de belleza y manicuría".

Las nuevas restricciones de los próximos 14 días en la provincia

"No somos un riesgo. No entendemos porque tomaron esta decisión arbitraria de excluirnos de los "no esenciales"", afirmó el estilista Fernando Moreno.

Y agregó: "Fue una medida sorpresiva. El sector ya venía castigado. Estuvimos tres meses sin poder trabajar. No estamos pidiendo una ayuda. Estamos pidiendo trabajar".

Los peluqueros autoconovocados estiman que corren riesgo unas dos mil peluquerías y más de cinco mil fuentes de trabajo en Córdoba.