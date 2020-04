Peones de taxi: "No tenemos trabajo, somos desocupados"

Ante el impacto económico causado por la pandemia, los peones de taxis atraviesan una situación crítica.

Miguel Arias, del Sindicato de Peones de Taxis, declaró: "sinceramente no tenemos trabajo, somos desocupados. Salimos a la calle y hacemos 4 o 5 viajes".

"A la noche, no nos quedó trabajo. La demanda cayó un 90% seguramente. No tenemos nada para hacer. No tenemos sueldo fijo. Hemos sido asistido con algo de la Municipalidad", afirmó.

Cerca de 3 mil trabajadores están afectados. "Hay gente que no tiene para comer. Estamos olvidados por la patronal", agregó.

Desde el Sindicato, solicitan ayuda al Estado para mitigar el impacto económico de la pandemia.