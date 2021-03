El Sindicato de Peones de Taxis convocó a un para este miércoles en la ciudad de Córdoba.

Miguel Arias, secretario General de la entidad, afirmó que la medida de fuerza es por la presencia del transporte ilegal. "El motivo de nuestro reclamo es histórico, el control del transporte ilegal. Ahora se ha agregado otra aplicación que es Uber", afirmó a Entre Nosotros Rebeca.

Y agregó: "A nosotros, la Municipalidad nos prometió que iba a haber un exhaustivo control del transporte ilegal y eso no pasó. Cada vez tenemos más problemas".

Según Arias, los taxistas han perdido el 50% de los viajes que realizaban habitualmente. "Hemos perdido casi 10 viajes por auto en cada turno. Normalmente hacíamos 20 a 24 viajes por turno de 12 horas", explicó.

Sobre Uber y las remiserías truchas dijo: "Ellos son una competencia desleal, ellos no pagan nada y nosotros tenemos que pagar todo. Uber se está instalando y cada vez está creciendo más. Y no hay barrio que no tenga remiserias truchas".