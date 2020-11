El presidente del Consejo de Médicos de Córdoba, Andrés de León, informó que la entidad presentó en la Justicia un pedido de investigación contra la Provincia de Córdoba por el presunto mal manejo del plasma de los donantes que padecieron Covid 19, lo que habría derivado en transfusiones de placebo en pacientes con Coronavirus.

"Durante un tiempo hemos recibido plasma del centro de Plasmaféresis, que es quien obtiene el plasma para transfundir a los pacientes en grave estado. Siempre con un título de concentración de anticuerpos de 1 en 40, siendo que se sabe que los donantes tienen distintos niveles de anticuerpos más altos o más bajos", indicó De León en declaraciones periodísticas a Canal Doce.

El titular del Consejo que agrupa a los profesionales médicos, sostuvo que "consultado el Instituto de Virología, que es quien hace el dosaje de anticuerpos, nos informan que en algunos casos cuando nosotros estábamos transfundiendo el plasma ellos todavía estaban procesando la muestra: estábamos transfundiendo un plasma del cual desconocemos cuál es el valor real de anticuerpos que tiene".

"Nos ha preocupado muchísimo: el médico cree estar dando un producto de una calidad para tratar de ayudar al paciente, y en verdad no hemos enterado que no sabemos cuánto de anticuerpos le estamos transfundiendo al paciente que está grave", insistió De León.

No obstante, De León aclaró que quienes hayan recibido plasma sin anticuerpos no corrieron ningún riesgo extra al coronavirus. "Si no recibió la dosis de anticuerpos, probablemente haya recibido un placebo o un tratamiento sub-óptimo" sostuvo.

Sin embargo, remarcó que el supuesto error es algo "grave", ya que "hay un nivel mínimo de anticuerpos en el plasma para que tenga eficacia el tratamiento".