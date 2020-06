Pese a que la semana pasada desde el Centro de Operaciones de Emergencias de la Provincia (COE), anunciaron que se flexibilizaban las obras privadas en Córdoba, arquitectos denuncian que la medida no se cumple en algunas localidades del interior como Cabalango, Alta Gracia o Potrero de Garay.

En muchos lugares chicos del interior, particularmente en la localidad de Cabalango, no podemos trabajar todavía porque el COE de Punilla, que es de quien depende esa comuna, no habilita la circulación entre zonas, aun cuando ambas sean consideradas “blancas”, aseguró la arquitecta Belén Agustinoy a la Crónica matinal de Canal 10.

La profesional explicó que, aunque la actividad está autorizada y cuenta con los protocolos sanitarios pertinentes, la realidad es que no se puede volver a trabajar porque no se puede autoabastecer las obras ni con material ni con el personal para trabajar.

“Aunque están los protocolos armados y en la ciudad de Córdoba ya se reinició la actividad, en estas localidades aún no podemos hacerlo. Y esta vez no podemos por un sinsentido, porque con un buen control y cumplimiento de los protocolos no habría riesgos. Son terrenos muy grandes, no son construcciones colindantes y uno puede ir a trabajar sin estar en contacto con nadie”, explicó Agustinoy.

La arquitecta consideró que se está generando un gran perjuicio para los profesionales, los trabajadores, los propietarios, las empresas y quienes venden materiales que hace 70 días están sin trabajar.

“Nosotros les pedimos a las autoridades que revisen las gestiones de protocolos y de circulación entre las denominadas “zonas blancas” para que podamos volver a trabajar realmente”, finalizó Agustinoy.-