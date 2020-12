El infectólogo Hugo Pizzi (MP.54101) consideró que no hay riesgos derivados de la vacuna que se desarrolla en Rusia para combatir los efectos del coronavirus. En ese marco, opinó sobre los dichos del presidente de ese país, Vladimir Putin (68), quien sostuvo que por ahora él no se aplicará esa vacuna, al no estar recomendada aún para mayores de 60 años.

“La traducción del Centro Ruso dice que el diseño original para superar los 92 % de anticuerpos va de 18 a 60 años y que hay un estudio que termina el día 25 (de diciembre), que se está haciendo con personas mayores cuyo objetivo es lograr la misma eficacia que las anteriores, osea llegar a más del 92% de formación de anticuerpos”, dijo Pizzi.

El infectólogo aseguró haber tomado nota de una traducción fidedigna de los dichos de Putin, a los fines de precisar correctamente que es lo que expresó el mandatario ruso.

Inmediatamente, Pizzi aclaró que no es que la vacuna sea desaconsejada para mayores de 60 años, sino que los estudios por los cuales se busca corroborar su efectividad en esos grupos etarios mayores, aún no concluyeron.

“El día 25 vamos a tener los estudios con respecto a los adultos mayores”, dijo, al tiempo que aclaró que “los estudios preliminares que se están dando desde hace unos días dicen que va a ser tan efectiva como en el grupo de 18 a 60 años”.

En ese marco y mientras se aguardan esos resultados, Pizzi explicó que “la vacuna si se puede usar en mayores de 60, lo que ocurre es que a lo mejor no logra la cantidad de anticuerpos que logra en el grupo etario de 18 a 60”.

Para ello, explicó que a los fines de lograr la efectividad, “le hacen unas pequeñas modificaciones y lo estudian para ver si pueden lograr lo mismo”.

Insistió que la vacuna rusa no va a generar daños a la salud. “Daños no, esto está probado en más de 44 mil personas. No hay que tenerle miedo ni mucho menos”.

El especialista se mostró esperanzado en los resultados pendientes, al tiempo que validó la intención del Gobierno argentino de poder vacunar en el corto plazo, con la llegada de las primeras dosis (300 mil de doble aplicación) que deberían arribar antes de fin de año.

Si bien lamentó que la cantidad inicial es menor a la originalmente esperada, aseguró que esto está motivado por la demanda mundial y pronosticó que en abril va a ser masiva la oferta de vacunas, incluso de otros proyectos que se desarrollan alrededor del mundo.

Finalmente, a los fines del comienzo de la vacunación en nuestro país, Pizzi aclaró que el orden de prioridad será: personal de limpieza de los hospitales, enfermeras, médicos, personal de seguridad y después vienen los adultos mayores.