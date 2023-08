La secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba publicó la convocatoria a una audiencia pública en la que se evaluará el estudio de impacto ambiental de un ambicioso proyecto que planifica torres de departamentos con espacios deportivos, un centro comercial, un restaurante y las oficinas administrativas del denominado Club Vacacional Veneto 360.

Se trata de un emprendimiento privado que se planea desarrollar sobre una superficie de siete hectáreas en donde se encuentra la antigua Torre del Pato. Un sitio que alguna vez pretendió ser el principal atractivo turístico de Punilla, pero que apenas llegó a usarse para algunos eventos y convocatorias masivas por inicios de la década de 1990.

Lo cierto es que, pese a su estado de abandono, su ubicación y vistas panorámicas lo convirtieron por los años en una zona de tentación inmobiliaria. Incluso la zona volvió a ser noticia hace pocos años cuando un llamativo incendio arrasó con varias hectáreas de monte, en una zona que guarda una de las pocas playas vírgenes que dan al Lago San Roque.

¿De qué se trata el proyecto por el que ahora se realizará la audiencia pública?

Según figura en el Estudio de Impacto Ambiental, difundido por Ambiente de la Provincia, la iniciativa inmobiliaria propone un megaemprendimiento que incluye cuatro torres de departamentos, un centro comercial, un restaurante, predio deportivo, pileta y las oficinas de la propia desarrollista.

El proyecto a desarrollarse es en un predio de siete hectáreas, en los alrededores de la Torre del Pato, en jurisdicción de Villa Santa Cruz del Lago, a una distancia de 900 metros del Lago San Roque y a 50 kilómetros de Córdoba Capital. Hay que recordar que esto se encuentra próximo al límite con Villa Carlos Paz.

En el “resumen ejecutivo” del estudio se señala que “en el ingreso del Complejo Turístico se instalará un centro comercial, un restaurante con vistas al lago, la administración general y el control de ingreso”.

Sobre las edificaciones planeadas, se destaca “el desarrollo de casi 32.000 mil metros cuadrados de construcción, distribuidos en 4 edificios de planta baja y cinco pisos que alojan 282 departamentos de uno y dos dormitorios” con cocheras subterráneas, mientras que por fuera habrá instalaciones previstas para deportes, club house, piscina, senderos, gimnasio, spa, entre otras instalaciones.

Según el informe de impacto ambiental “el proyecto cuenta con las factibilidades de uso del suelo y de los servicios necesarios como energía eléctrica, provisión de agua potable, recolección de residuos y las aprobaciones de la Administración Provincial de Recursos Hídricos en los referido a escorrentías y efluentes”.

Al respecto, se señaló además que “para la formulación del presente Estudio de Impacto Ambiental se realizaron en forma previa los estudios de línea de base necesarios, tales como flora, fauna, ruido, calidad del aire, agua y suelo, paisaje, etc.”. Aseguran, siempre según el informe, que es un emprendimiento de “bajo” impacto ambiental, al tiempo que prometen mitigar aquellos que sean de “carácter moderado” con medidas como “la reutilización para riego de los efluentes tratados en las plantas de tratamiento a instalar en los predios”, se indicó.

La responsable de la obra es CONSTRUCTORA DEL VALLE S.A. que es la misma desarrollista que tiene otros emprendimientos similares, como el caso de Veneto Village, en Villa Parque Síquiman.

El desafío de un proyecto de escala, garantizando los servicios

En innumerables oportunidades, cada vez que se hablan de estos proyectos, las inquietudes surgen en torno al impacto paisajístico y urbanístico que esto genera, sobre todo en zonas serranas, y principalmente la posibilidad de garantizar adecuadamente los servicios que en general son escasos.

En una charla de este medio con vecinos del lugar, se destaca a la provisión de agua como el tema que más inquieta, pero en rigor, todos los servicios que demande un proyecto de este tipo requerirán de infraestructura adicional. Aunque esta novedad causó una fuerte inquietud entre los lugareños, admiten que al recién enterarse de este estudio de impacto ambiental lo analizarán minuciosamente para llevar una posición a la audiencia pública. Según lo detallado en el informe, el proyecto es distinto a otro que en el pasado también planificaba torres en la zona, aunque en otros terrenos aledaños, más cercanos a bahía de los Mimbres.

En diálogo con cba24n.com.ar, el intendente de Villa Sata Cruz del Lago, Omar De Giovanni, fue cauto al analizar la viabilidad de este proyecto, al afirmar que no se autorizará ninguna intervención que no tenga la plena autorización de Ambiente de la Provincia.

“Desde que entramos a esta gestión, le hemos pedido a todo el mundo que cuando venga a presentar los papeles por algún loteo, que vengan con todo el proyecto realizado y ya aprobado por Ambiente, que Ambiente diga -sí- se puede hacer, o -no- se puede hacer”, expresó.

De Giovanni confirmó que en 2022 se le dio el visto bueno a la desarrollista para que iniciaran los trámites y consultas pertinentes ante Ambiente de la Provincia, pero que esto no significa que ya tenga aprobación de la Municipalidad, sino que antes esperarán el dictamen provincial.

“Nosotros les dijimos que no tenemos problemas de acompañar un proyecto, pero siempre y cuando se encuentre dentro de lo legal y que no afecte zonas protegidas a nivel provincial”. En tal sentido, confirmó que en 2022 cuando la desarrollista realizó la consulta ante la Municipalidad, se les dio la “prefactibilidad” para que iniciaran los trámites pertinentes ante la Provincia.

De este modo, todo queda sujeto a lo que disponga Ambiente para tal proyecto, para que luego la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago pueda dar el visto bueno o la aprobación para que avancen los proyectos.

“Nosotros le pedimos a los desarrollistas de Veneto, cuando vinieron a hablar con nosotros, que le dábamos la prefactibilidad para que Ambiente les diga si se puede o no edificar o bien qué servicios o trabajos les pide, para que si ellos lo autorizan, podamos avanzar, pero que a la mínima observación que haya, no lo vamos a autorizar”, insistió.

Cuándo será la audiencia pública y cómo participar

Desde la Secretaría de Ambiente de la provincia lanzaron esta convocatoria con el objetivo de “evaluar los impactos ambientales que pudiera producir el Proyecto del CLUB VACACIONAL VENETO 360 a ser ubicado en Villa Santa Cruz del Lago”.

La misma será el 14 de septiembre a las 10 hs. y se podrá participar por zoom. En tanto, el plazo de inscripción estará disponible hasta media mañana del 12 de septiembre de 2023, por la web participacion.cba.gov.ar

No obstante, hay que recordar que estas instancias son obligatorias, pero no vinculantes, según prevé el Art. 35 de la Ley N° 10.208, que regula la Política Ambiental de la Provincia de Córdoba. “Las audiencias públicas y demás mecanismos de consulta se realizarán en forma previa a cualquier resolución, con carácter no vinculante y de implementación obligatoria”, destaca la normativa.

