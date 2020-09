Se conoció que Eduardo 'El Presto' Prestofelippo, el youtuber que amenazó a la vicepresidenta Cristina Fernández via Twitter, tenia una foto con el dictador Rafael Videla en su habitación.

El militante anticuarentena y crítico del Gobierno Nacional, manifestó en la misma red social que la foto era un "documento histórico", por una entrevista que solicitó hacerle al genocida.

Rápidamente la imagen se volvió viral y generó el rechazo en la redes.

Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernandez, posteó: "Una imagen vale más que mil palabras".

En la misma línea, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, también se expresó y publicaba la foto de Prestofelippo con Videla y otra de ella con Abuelas de Plaza de Mayo, con la leyenda "Mirá qué distintos somos".

No, no soy un enamorado d Videla. Entrevisté al ex Presidente de facto Y OBVIAMENTE le pedí q m firmara una foto d él. Para mi es un documento histórico, como los audios que guardo de la entrevista.



PD: Vos estudiabas conmigo? Xq no t veo trabajando en ningún lado. FRACASADA https://t.co/Dgdgp3HB6C