Este jueves se desarrolló el debate de candidatos a Rector, de cara a las elecciones directas que se celebrarán en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio próximos.

De esta instancia, participaron los dos postulantes para llegar al Rectorado, al culminar la gestión del Dr. Hugo Juri: John Boretto, que va por el oficialismo (“SOMOS”) y Alberto León, el candidato de la oposición (“VAMOS UNC”).

Como estaba previsto, el encuentro fue emitido por Canal 10 y Canal U y ya está disponible en Youtube y en esta nota para poderlo ver.

El espacio se dividió en cinco bloques, que respondieron a las temáticas académica, extensión y vinculación, investigación, institucionales y luego la chance de desarrollar un tema libre. En todos los casos (menos en el tema libre) los candidatos brindaron un diagnóstico, emitieron sus propuestas y pudieron consultar a la otra parte, sin chances de repreguntas. Todas esas instancias fueron con tiempo limitado por cronómetro.

El orden en cada bloque salió por sorteo, que se realizó en momentos previos al encuentro y en presencia de los equipos técnicos de cada espacios, que luego se quedaron para acompañar el debate. Dos asesores por espacio lo hicieron en el estudio principal y el resto lo siguió desde un espacio que se destinó para ese finr, en un estudio contiguo.

El periodista Sergio Antoniazzi ofició de presentador y moderador del espacio, que se extendió a lo largo de una hora. La transmisión contó con interpretación en Lengua de Señas Argentina.

El debate

Ambos candidatos aprovecharon el espacio para repasar sus propuestas de cara a las elecciones. Todo fue en un marco de respeto e intercambio, sin cruces fuertes.

León hizo cuestionamientos a la gestión actual y reclamó que en esté período la oposición no tuvo suficiente espacio de participación.

Entre los momentos destacados del debate, se pueden rescatar las rondas de preguntas donde el candidato Boretto le consultó al candidato León “cómo aprovecharía, en una eventual gestión al frente del rectorado, todos los avances en trayectos formativos, el Campus Virtual y el proyecto de Campus Norte para generar nuevas ofertas formativas en la universidad”, a lo que Alberto León respondió que “hay una seria de herramientas que fueron puestas en práctica durante la pandemia que tienen que ver con el aprendizaje que forzosamente tuvimos que hacer docentes, no docentes y estudiantes para dar clases virtuales, que hoy es un bagaje que hay que incorporar a nuestra enseñanza, sin embargo entendemos que muchos campos de la enseñanza de nuestra universidad requieren de la enseñanza presencial y usar a la virtual como una herramienta. Para ello es muy importante incorporar el Campus Virtual a la Secretaría de Asuntos Académicos para dar actividades de grado y posgrado y no dar cursos que no están vinculados a la formación de nuestro estudiante y en relación al Campus Norte creemos que es un excelente lugar para que se instale nuestra tercera escuela preuniversitaria.”

Respecto del presupuesto Alberto León criticó la distribución del presupuesto entre las facultades a lo que Jhon Boretto respondió que respecto del presupuesto para cargos docentes y no docentes, la universidad hace más de una década que no recibe fondos para distribuir entre las facultades, por lo que se sigue reclamando al gobierno nacional al respecto y remarcó la trasparencia que se aplicó en estos años a la distribución de fondos.

En otro momento del debate que se vió por las pantallas de Canal 10 y Canal U, Alberto Léon señaló un rasgo de política asistencialista o de kioscos para generar recursos propios a lo hecho por el oficialismo en materia de extensión reclamando una política de extensión que se haga con la sociedad y desde el diálogo de saberes, a lo que Jhon Boretto respondió remarcado las tareas de formación y la de las Universidades Populares remarcando no entender “a qué se refiere con esos kioscos…”

El debate se desarrolló en un clima de concentración, muy enfocados los candidatos y con actitudes amables entre ellos y los equipos de asesores.

Cuenta regresiva

Las elecciones de rector en la Universidad Nacional de Córdoba se desarrollarán los días 31 de mayo, 01 y 02 de junio. Será por segunda vez de manera directa, tras la histórica experiencia de elección de autoridades por medio de la Asamblea Universitaria.

Por más información sobre las elecciones de la UNC , ingresar aquí.