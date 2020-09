El Gobierno nacional extendió el plazo hasta fin de año para que, quienes adeuden hasta siete facturas, el servicio no se vea interrumpido.

Sin embargo, en Córdoba, EPEC y Aguas Cordobesas no ingresan en esa nueva medida.

EPEC y Aguas Cordobesas confirman corte de servicios con tres facturas impagas

José Lutri, empresario gastronómico cordobés, escribió una carta dirigida al gobernador Juan Schiaretti para reclamar por esta situación.

"El problema que estamos teniendo es con los intereses", dijo y amplió: "Por la pandemia dejamos de pagar algunas facturas (de EPEC). La empresa tuvo paciencia con nosotros pero hoy, que queremos hacer el pago, los intereses son altísimos".

Lutri, quien tenía dos conocidas heladerías y tuvo que deshacerse de una por no poder mantenerla, explicó en diálogo con un móvil de Canal 10 que una de las facturas que le adeuda a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba es de 96 mil pesos que, con los intereses, se dispara a cerca de 150 mil pesos.

Otro ejemplo que brindo fue: "Con el plan de cuotas, una factura de abril de 92 mil pesos, hay que pagar 25 mil pesos por el plan de pagos más 32 mil pesos de intereses".

Señaló que recién hace dos meses volvieron a trabajar y "la voluntad de pago está pero esos intereses exceden cualquier tasa de interés de un banco".

"Hay muchos colegas que están con facturas pendientes y no pueden afrontar", concluyó.

La carta

CORDOBA 27, de agosto de 2020

Estimado gobernador de la provincia de Córdoba Cr, Juan Schiaretti

Me dirijo a usted, para solicitarle vuestra intervención ante los intereses por mora, que hoy pretende cobrar la empresa de energía eléctrica, (EPEC) a quienes hemos generado una deuda, ante la imposibilidad de pago, basado en el cese temporal y reducción actual de nuestra actividad. Me dedico al rubro gastronomía, en la rama de heladería, cafetería. No hace falta explayarse, y mucho menos ante un especialista en números, como usted, para entender la situación.

Adeudo los periodos 2, 3 y 6. Los Periodo dos y seis, no acceden a financiación por estar fuera del alcance del programa de ayuda de EPEC. Periodo 3, accede a beneficio de financiación (adjunto propuesta EPEC).

Me tome el atrevimiento de hacer un comparativo de intereses por mora de distintas reparticiones y arrojo el siguiente análisis: -Tasa anual para deudores de Afip: 29.4%; para deudores de Rentas: 33.5%:para deudores de Municipalidad de Córdoba: 46.5%; para deudores de Epec: 79.8%.

Como podrá observar en un contexto, donde los propietarios hacen quitas en los alquileres, nuestra capacidad se encuentra reducida al 50%, los horarios de atención de menos horas, el gobierno aporta el ATP etc…, nos encontramos con organizaciones que nos acompañaron, con la continuidad de los servicios, a pesar de las incumplimientos, pero hoy cuando podemos comenzar a regularizar, los punitorios superan ampliamente a cualquier tasa de interés, incluidas otras reparticiones que corresponden a la provincia de Córdoba, desposicionando a la EPEC, frente a cualquier comparación.

Es por esto que le solicito vuestra intervención urgente, ya que, no creo razonable el cobro de tan altos intereses. No respondo a ningún partido político, y valoro lo que corresponde, como las obras efectuadas en los últimos tiempos, con esfuerzos en el manejo de los fondos para poder concretarlas No me parece justo existan casos como el de EPEC, que empanen, el esfuerzo que la provincia hace por el bienestar de los cordobeses.

Es mi intención, que usted conozca esta situación, ya que su perfil de defensor de la economía, la industria y el crecimiento, seguramente intervendrá para Posicionar a la EPEC, a la altura de las circunstancias. Agradezco desde ya versta atención y lo que pueda hacer, por el bien de los cordobeses, y en este caso en particular, para quienes somos emprendedores y a pesar de la pandemia, seguimos apostando.