El presidente Alberto Fernández, explicó esta mañana que rechazó aplicarse alguna de las dosis de muestra de la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19 que tiene el Gobierno Argentino, porque recién lo hará "el día en que esté disponible para todos".

“No me parece justo que yo me vacune y que otros argentinos no puedan vacunarse. Lo voy a hacer cuando todos podamos vacunarnos, no porque tengo el privilegio de ser presidente", aseguró el mandatario en diálogo con Radio 10 de Buenos Aires.

Ver: Hugo Pizzi: "Córdoba recibirá 800 mil dosis de la vacuna rusa"

Fernández confirmó que cuenta con dos muestras de la vacuna rusa que fueron enviadas al país cuando se inició la negociación con Rusia, pero que rechazó el ofrecimiento para utilizarlas él mismo.

"Me han ofrecido vacunarme algunos de los laboratorios privados que han desarrollado la vacuna, pero no me parece justo, por eso no me vacuné", reiteró Fernández.

En esa línea, el mandatario argentino agregó que toma la decisión "más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo, como presidente”.

Sin embargo, Fernández confirmó que, aunque no lo quiere hacer ahora por considerarlo injusto, sí está dispuesto a inocularse la vacuna de origen ruso.

"Obviamente si estuviera la vacuna rusa en diciembre en nuestro país por supuesto que me la daría", aseguró.

Ver: Fernández anunció la compra de 25 millones de dosis de la vacuna rusa

El Presidente realizó las declaraciones luego de que anunció que el gobierno nacional adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19 entre diciembre y la primera quincena de enero.

"Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis que requiere la vacuna, las podemos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más", detalló Fernández.

El viaje a Rusia

El jefe de Estado confirmó que él mismo intercedió para que la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, viaje a Moscú para concretar la adquisición de 25 millones de dosis de la vacuna.

"A diferencia de otros que fabricaban vacunas, no teníamos en Argentina un interlocutor con el que pudiéramos hablar. Entonces personalmente combiné un viaje a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y Cecilia Nicolini, que es una asesora mía en mi condición de presidente", explicó Fernández.

Fuentes: ambito.com / radio 10