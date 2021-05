Cada 17 de mayo se conmemora en el mundo el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de Género y su expresión. Son más de 60 países alrededor del planeta que a través de acciones sociales, políticas y culturales buscan exigirles a los gobiernos políticas de igualdad e inclusión.

Pero en Argentina ¿ya no existe la ley que permite el casamiento entre dos personas del mismo sexo? ¿el año pasado no se decretó el cupo laboral trans? ¿acaso no hay muchas parejas homosexuales de la mano por las calles y nadie le dice nada?.

Hay países que han avanzado sobre los derechos de la comunidad LGBT+ (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero) más que otros, sin embargo los cambios deben realizarse de raíz. Recordemos que no hace mucho tiempo, tan sólo 20 años atrás la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Si, a principios de los 90 una persona que se sentía atraída por otra del mismo sexo estaba dentro de la lista de enfermedades psicológicas.

Para analizar dónde estamos parados y ver qué nos falta para seguir avanzando en la igualdad, el respecto y la inclusión, sólo debemos mirar a nuestro alrededor y reconocer actos y gestos de homofobia.

El año pasado un terrible episodio se vivió en el Parque Sarmiento de la capital cordobesa. tras el izamiento de la bandera del LGBT por parte de la Municipalidad, un grupo de homofóbicos u homoodios se acercaró violentamente a destruí la placa allí colocada y a bajar este símbolo de lucha. En Córdoba, desde 2017, una ley provincial instituyó la fecha en el calendario oficial con una leve modificaición: "Día por la igualdad y la no Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de Género" y los edificios públicos visten la insignia.

Lo que para muchos sigue significando "la bandera de muchos colores", para gran parte de la sociedad es una lucha histórica, que ha dejado a miles de personas en el camino sin poder ver ningún tipo de progreso.

¿Cómo creer que todo está hecho y logrado si todavía hay países que criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo?. Si, del otro lado del globo todavía existen naciones que persiguen y encarcelan a individuos sólo porque quieren vivir en libertad.

Este 17, como el de cada año, es una ocasión importante para no mirar para otro lado, romper con la actitud individualista de pensar que si yo estoy bien así, el resto se la rebuscará. Las grandes luchas y los logros sociales se dieron en masa, cuando esas minorías se cansaron de ser excluidas y levantaron sus voces logrando cambios.

En la actualidad, nuestro país se caracteriza por haber dado enormes pasos de igualdad, respeto e inclusión. Pero no podemos conformarnos con esto. Con sólo mencionar que el promedio de vida de una chica trans es de 35 años o simplemente mirar en escuelas, comercios, grandes empresas, restaurantes, y notar la ausencia de mujeres trans que no tienen acceso a estos sitios y que la única salida es la prostitución.

Es un día, pero también es un tema para debatir, reflexionar y accionar durante todo el año, con gestos simples y cotidianos que empiezan a cambiar al mundo. Desde el lenguaje, cuando decimos puto, maricón, mariquita, muñeca quebrada para referirnos a alguien que no puede o no se anima a hacer algo, hasta la educación de los más pequeños, que en el primer llanto se escuchan padres decir "no llores, no seas maricón".

Todo forma parte de la misma lucha, todos o todes podemos hacer algo para que esto de una buena vez cambie. Así como gozas de tu libertad de elegir con quien compartir una noche o tu vida entera, ese mismo derecho tiene cualquier persona que habite este mundo.

Los SRT desde el año pasado tiene un segmento de inclusión, único en los medios de la provincia, donde mostramos semana tras semana historias de inclusión. En Historias de Nosotres, visibilizamos a personas que comparten su experiencia de superación, lucha o simplemente nos cuentan quienes son y por qué es importante conocerlas.

Gracias a Mati supimos lo que es ser "no binario", gracias a Victoria conocimos el cupo laboral trans y Agustín nos enseño que con el amor de sus padres pudo hacer su transición.