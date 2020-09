Desde este lunes, hasta el 12 de octubre, en Córdoba y otras 44 localidades sólo podrán circular trabajadores esenciales entre las 20 y las 6 horas.

El resto de las personas deberán permanecer en sus hogares, ya que el crecimiento de contagios y fallecimientos impone nuevas medidas.

"No tan solo trabajamos para aplanar la curva sino también para reactivar la economía de cada comunidad. La economía del mundo ha caído por la pandemia y no es la cuarentena, sino la pandemia", aclaró en el informativo de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Zacarías Bustos dijo que es momento de que la ciudadanía acompañe esta decisión del Gobierno de Córdoba para intentar desescalar el crecimiento de la pandemia en el que pasamos de un promedio de 700 casos diarios hace sólo una semana, al doble (o más) de casos diarios en esta última.

El gerente de una clínica privada de Córdoba explicó que esta enfermedad, que crece exponencialmente por su alta contagiosidad, representa un desafío al sistema de salud de la provincia.

El sistema sanitario de Córdoba, uno de los más robustos del país según Bustos, ya muestra signos de agotamiento y colapso en tanto hay médicos, enfermeros, radiólogos, bioquímicos y personal de limpieza en aislamiento por ser positivos o sospechosos.

"Estamos todos exhaustos mental y físicamente, pero hoy la necesidad básica es la salud, tenemos que hacer un sacrificio", detalló.

Bustos agrega que cuando no haya profesionales de la salud, por más que existan camas disponibles, no hay recursos para dotar a esas camas de sentido. Y cuando se reduce la capacidad de atención el riesgo no es sólo para los casos de Covid19; es también para los accidentados, infartados, enfermos terminales y pacientes de riesgo en general.

"Si nosotros demostramos que podemos respetar las normas podríamos evitar a la fase 1", se mostró esperanzado.

El asesor del consejo directivo global de EndCoronavirus concluyó:

"Tenemos que seguir teniendo paciencia, no hay otra alternativa. No podemos colapsar el sistema de salud"