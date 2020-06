Este lunes, el Comité Operativo de Emergencia (COE) reportó un nuevo caso positivo de Covid-19 en la provincia por parte de un transportista proveniente de Brasil, que está internado en el Hospital San Roque en la capital de Jujuy.



"Yo di la orden de que paremos el tránsito de los camiones brasileros y paraguayos", sostuvo Morales, al indicar que la decisión "va a generar un conflicto internacional porque hay convenios internacionales que nos obligan a garantizar el transito".



En ese marco, señaló que se comunicó con el canciller Felipe Solá, para manifestarle que en Jujuy no pueden atender casos de coronavirus de Brasil.



"Nosotros no los dejamos pasar hasta tanto no haya un protocolo internacional que mínimamente les obligue a tener antes de entrar al país un análisis de PCR", enfatizó el gobernador jujeño.



Y agregó: "No estamos en condiciones de atender a extranjeros". Dijo que si se complica la situación de los transportistas "se les cobrará las atenciones de salud".



El camionero brasilero de 59 años presentó síntomas con una temperatura de 39 grados cuando se encontraba en el Paso de Jama, donde se activó el protocolo y fue trasladado al hospital San Roque de la capital jujeña. Formaba parte de un contingente de más de 20 choferes que atravesaban la zona.



A esta situación se suma un caso sospechoso de otro camionero brasilero, al cual se le practicaron los estudios para determinar si era positivo.



En Jujuy, desde que se declaró la pandemia, se registraron ocho casos, de los cuales, seis fueron recuperados y dos permanecen internados en un centro de salud de la capital provincial.