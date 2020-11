Ver: Zoo de Córdoba: murieron el camello y un hipopótamo bebé

Alma Rodríguez, de la organización Cordobeses Contra el Zoo, señaló que recibieron información de la situación de los animales, que fueron recabando y chequeando, antes de viralizar a través de las redes sociales.

"Nos estaba llegando la información de que los hipopótamos estaban teniendo crías y no sabíamos que pasaba con ellos", dijo Alma a Crónica Matinal, por Canal 10.

Desde la organización reclaman mayor transparencia: "Dicen que murieron por causas naturales pero tenían irregularidades, entonces es todo muy confuso. No estamos enterados de nada de lo que pasa en el Zoológico salvo por la gente que pasa cerca y saca fotos".

Luego, desde Cordobeses contra el Zoo supieron de la muerte de un hipopótamo bebé: "No se sabían las razones".

En ese marco, sostienen que el Zoo de Córdoba "solo cambió el nombre pero no el lugar".

La versión oficial

La bióloga Contanza Capocasa explicó -en declaraciones a El Doce- que el camello murió de vejez. El animal tenía cerca de 35 años y su especie suele vivir, a lo sumo, 40. La necropsia indicó que sufrió un trastorno gastrointestinal.

Respecto al hipopótamo, lo que sucedió es que la cría fue rechazada por su madre y al no ser amamantada no pudo sobrevivir. Esto sucedió hace dos meses. Desde la institución aclararon que las técnicas aplicadas para la crianza artificial no dieron resultado.