A pesar de que los más chicos no son el grupo de riesgo de la pandemia de coronavirus no quiere decir que no estén afectados.

Los efectos de la cuarentena son advertidos por los pediatras como son la falta de vacunación, el aumento de la obesidad, problemas de la visión, y angustias.

Al respecto, el pediatra Héctor Pedicino dijo en la Crónica Matinal por Canal 10 que "la pandemia tiene varios aspectos, entre ellos, la disminución de los controles pediátricos".

No obstante, el doctor no subestimó los padecimientos en la salud mental de los niños y niñas por el aislamiento prolongado por la pandemia.

"Han disminuido en un 80% las consultas pediátricas", lamentó.

Y destacó la importancia de estos controles, junto con el cronograma de vacunaciones, para los niños.

"El niño debe ser controlado periódicamente para detectar incipientes alteraciones de funcionamientos fisiológicos", alertó.