El inicio de temporada turística provincial, habilitada desde comienzo de mes, no encontró el mejor paisaje en el Lago San Roque, que sigue mostrando una bajante que preocupa.

En una recorrida realizada por Canal 10, se puede advertir, en la zona del dique, que el nivel de agua sigue muy por debajo del vertedero, pese a las últimas lluvias. Incluso se sigue advirtiendo la estructura del dique antiguo, que desaparece cuando el nivel del lago es el correcto.

En lo que ha sido una de sequía de las más prolongadas de las últimas décadas y según se pudo advertir en el lugar, el agua está a al menos 6 metros por debajo del embudo.

Y el panorama podría seguir por varios meses. Al comenzar la primavera y previendo una temporada no exenta de dificultades, el investigador del Instituto Nacional del Agua Marcelo García, indicó que, de no haber intensas precipitaciones (algo que hasta aquí no ocurrió) "estaríamos llegando a nivel del vertedero al fin de la temporada de lluvia".

