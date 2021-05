El protocolo para evitar la propagación de coronavirus en las escuelas difundido por el Gobierno proviincial el pasado viernes causa adhesiones y rechazos.

Zulema Miretti, secretaria Adjunta de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) señaló que ven con preocupación algunos de los puntos de ese comunicado como el uso de ventiladores y extractores para la renovación del aire, "son elementos con las que algunas escuelas no cuentan".

VER: El polémico protocolo del gobierno de Córdoba para las aulas

En diálogo con Pensavalle Informa, por radio Universidad, la gremialista señaló que con los fríos muy intensos, los niños y jóvenes acuden muy arropados pero que "esta situación sigue generando mayor desigualdad. Hay padres que ya no envían sus hijos a la escuela, no sólo por el frío sino porque no tienen vestimenta o calzados adecuados para enviarlos".

VER: Presencialidad escolar: Si hay condiciones extremas de frío, se evaluará la virtualidad

Con el regreso a la presencialidad tampoco se ha restablecido el servicio de Paicor, indicó. "Una copa de leche caliente o un plato de comida caliente podrían aminorar el frío pero no existen", afirmó.

Miretti consideró que la ventilación que deben aplicar las aulas para evitar la propagación de virus además provocarán otras enfermedades que el año pasado no se detectaron porque hubo escolaridad virtual.

Han reclamado al Gobierno, dijo, que se vuelva a la virtualidad en los lugares donde no están dadas las condiciones para cumplimentar las clases presenciales.