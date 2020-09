El director Nacional de Salud Mental y Adicciones, Hugo Barrionuevo, dijo que el suicidio es un problema "mundial y complejo" que se puede "prevenir".

Además, alentó a consultar con especialistas ya que "un pedido de ayuda a tiempo puede reducir sustancialmente el riesgo" de concreción de ese tipo de actos.

Este 10 de diciembre es el Día Mundial y Nacional para la Prevención del Suicidio. Por tal motivo, Barrionuevo brindó consejos durante el reporte matutino de coronavirus.

"Lo más importante es generar conciencia. El suicidio se puede prevenir, es importante escuchar a familiares, amigos y compañeros de trabajo. No dude en consultar a un especialista", afirmó Barrionuevo.

"Es importante no simplificar la causa de una muerte por suicidio, nunca es una sóla causa, son causas múltiples, complejas. No es conveniente explicitar los mecanismos por los que se produce, no se debe culpabilizar a la persona ni mostrar a esa conducta cómo heroica ni romántica. Hay que respetar la privacidad de las personas y su entorno", explicó.