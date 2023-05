Emanuel y Belén persiguen el sueño de construir su casa propia en Córdoba con el crédito Procrear, pero ahora se ve frustrado por irregularidades en la comunicación del Banco Hipotecario y el Gobierno Nacional. Podrían recibir un monto que quedó desactualizado por falta de respuesta de estas instituciones.

La pareja explicó este miércoles en Crónica Matinal que habían salido sorteados para los créditos Procrear el 22 de junio del año 2022, pero que aún no reciben el dinero por fallas en la página del banco. Cabe destacar que para adquirir el préstamo tienen que cargar primero sus datos y otras formalidades únicamente de forma online.

“Nosotros tuvimos la página trabada desde julio hasta el 4 de enero, fueron casi siete meses. No te permitían hacer los tramites de otra manera, no se podía ir al banco. Solo podíamos llamar por teléfono, que no te daba ninguna respuesta y te decían que la única forma de acceder al crédito es haciendo la simulación y cargando los datos”, explicó Emiliano.

Actualmente, los datos se cargaron y están siendo revisados. La pareja reclama que el problema ahora sería que les entregarían el mismo monto que se les había planteado en junio de 2022, por lo que no saben si van a poder realizar su casa frente a un aumento del 100% de inflación.

La pareja acomodó su vida en torno al crédito. Se mudaron en una zona cercana al terreno que tienen disponible, alquilan una casa con un contrato que vence en pocos meses y hasta vendieron su auto para mantener la parcela en condiciones.