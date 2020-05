Profesores de pilates de Córdoba piden al gobierno una pronta rehabilitación de sus actividades, actualmente suspendidas en el marco de las medidas para evitar contagios masivos del virus Covid-19.

La práctica de la actividad fuera del hogar se encuentra paralizada desde el 20 de marzo pasado, consecuencia directa de la entrada en vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional.

Sin embargo, con la paulatina flexibilización de las medidas restrictivas y el paso de la ciudad de Córdoba a fase 4, el pasado lunes 25 de mayo, instructores de la disciplina reforzaron su solicitud para volver a las clases grupales.

"Es una actividad que se hace en camillas que son grandes, pesadas, que no se pueden tener en su casa. No se puede hacer en otro lado. Además mucho de los alumnos utilizan este método para rehabilitación de patologías, les es necesario. Muchos debimos adaptarnos a las clases on line, lo hacemos. Pero nos cuesta porque hay muchas cosas que no se pueden adaptar", explicó Antonella Licalata, profesora de la disciplina.

En diálogo con Canal 10, la instructora, que forma parte de un grupo de más de 100 pares, destacó que, por sus propias características, la actividad no debe ser considerada entre las de mayor riesgo para la transmisión del virus.

"Nosotros desde que abrimos las puertas, no ahora por una pandemia, brindamos actividad personalizada. Son pocos alumnos por hora, justamente para tratar estas patologías. Los turnos son pautados. Si tenemos que ponernos más estrictos con un protocolo podemos hacerlo tranquilamente", añadió.