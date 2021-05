Al igual que Buenos Aires, CABA y Jujuy, el ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo confirmó el envío a la Legislatura de "un proyecto de ley con el objetivo de contar con el aval legislativo para generar un marco jurídico y poder avanzar en las negociaciones pertinentes" para la compra de vacunas por parte del gobierno de Córdoba.

En diálogo con el programa Pensavalle Informa por radio Universidad, Cardozo señaló que ya hubo "contacto directo con cierta línea de la industria, que posee cierta disponibilidad", ya que en los países de origen pudieron escalar la producción y vacunar a buena parte de la población.

Al ser consultado por la cantidad de vacunas que piensa comprar la provincia, el titular de la cartera sanitaria provincial aseguró que "siempre hemos hablado de la posibilidad de un millón de esquemas, dependiendo de que vacuna hablamos".

Al referirse a los tiempos para recibir los fármacos, Cardozo señaló que la "idea es poder contar con las dosis en el corto plazo" que estimó entre 30 y 45 días. No obstante ello, advirtió que "esa es la intención, lo que no significa que dentro de 45 días se vaya a conseguir el objetivo", ante lo que pidió no generar falsas expectativas.

Finalmente, el funcionario sostuvo que en caso de que la provincia adquiera vacunas por su cuenta, el gobierno nacional enviará esa cantidad que correspondería a Córdoba, a otras jurisdicciones que no hayan podido adquirirlas o que no hayan completado los esquemas de la población objetivo.