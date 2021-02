En medio de la marcha impulsada por Juntos por el Cambio contra el gobierno nacional un grupo de manifestantes acomodó bolsas mortuorias frente a la Casa Rosada en forma de repudio, al acceso privilegiado a la vacunación contra el coronavirus, con el nombre de las personas que recibieron la primera dosis de la Sputnik V.

La acción fue realizada por las agrupaciones Unión Republicana y Jóvenes Republicanos. "Ellos no integraban La Cámpora, no eran parientes de Massa, no pertenecían al clan Moyano ni eran familiares de Cristina. Ellos no pudieron vacunarse. #27FYoVoy", expresó la primera a través de Twitter.

En las bolsas se podía leer los nombres de "Daniel Scioli, la familia Duhalde, los amigos de Alberto, la mujer de Zannini, el hijo de Moyano, los pibes de La Cámpora, Estela de Carlotto, el sobrino de Ginés, los suegros de Massa, Martín Guzmán", según publicó el diario Perfil.