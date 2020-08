Por el incremento de los casos de Covid-19 los controles se han intensificado en la zona sur de Córdoba capital. Por disposición del COE Central los barrios de este sector de la ciudad están siendo testeados.

Además se han labrado multas por incumplimiento de las normas sanitarias, a través de la presencia de la Policía de Córdoba.

En diálogo con Canal 10, Juan Peñaloza, dirigente barrial expresó: "La gente se va enterando sobre la marcha que están haciendo hisopados, están relevando los barrios de la zona sur".

"Es muy común acá los campeonatos de fútbol los fines de semana, que la gente no use barbijo, incluso hasta hubo una pelea de gallos. No aprendemos más", destacó.