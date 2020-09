El aumento del GNC en Córdoba fue una noticia inesperada ya que se trató de un número muy alto, 30% concretamente. Luego de la suba del Lunes, el valor de la carga en La Docta llegó a valer hasta $30.

Ver más: El aumento del GNC llegó al 25% en Córdoba capital

Esto genera una gran incertidumbre en los remiseros. Así lo manifestó Victor Taborda, dirigente del sector, en el móvil de Crónica Matinal de Canal 10:

"Esto es una atrocidad hacia los trabajadores que hemos trabajado y hemos sido un servicio esencial, acá hay unos que ganan poco y otros que ganan mucho que no quieren resignar un poco hasta que atravesemos esta pandemia"

Por otro lado, Taborda explicó que el aumento en el GNC no se puede transferir al costo de la tarifa porque casi no tendrían pasajeros. Además, expresó su preocupación por el recorte de trabajo: "Ya se había caído el turno noche que no se trabajaba nada y más con la imposibilidad de transitar de 20 a 6 hs".

A su vez, agregó que no influye solamente a taxistas y remiseros, sino también "al verdulero, al distribuidor y a todos, esto repercute directamente".

El dirigente remisero expresó que habría un porcentaje de cada carga que se hace que va para la Municipalidad. Con respecto a esto, explicó: "Estamos trabajando en dilucidar esto que, de ser cierto, le pediremos que hablen con estos señores que de un día para el otro y sin mediar aviso han aumentado un 30% el GNC".

Por último, opinó sobre las consecuencias que este problema puede llegar a causar: "Indudablemente puede generar conflicto, ya se viene viendo un grado de calentura por parte de los muchachos por la caída del trabajo".