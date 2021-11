Los pediatras ven cómo la desinformación y el temor que produce entre las familias han dificultado la vacunación de los niños. Por eso, ratificaron su convicción de que no quedan dudas de la efectividad de las fórmulas que se han venido utilizando. "No hay ninguna posibilidad de que la población mundial reciba vacunas que no estén aprobadas" indicó, Pedro Quintana MP 19.940.

Opinó que, a esta altura, ya debiera estar toda la población pediátrica vacunada y criticó a quienes desinforman a través de redes sociales, infundiendo el miedo.

"Sería ideal que comencemos la actividad escolar del año que viene con toda la población vacunada", agregó el profesional a Crónica Mediodía (Canal 10).

Quitarse los miedos

Quintana invitó para el viernes 5 de Noviembre a una charla, a través de la plataforma de Zoom, desde la Sociedad Argentina de Pediatría. Allí, un panel de expertos evacuará las dudas de la población.