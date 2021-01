A través de un comunicado de prensa también publicado en redes sociales, desde la Daia filial Córdoba manifestaron su más absoluto repudio frente al incidente antisemita sucedido durante la semana en la localidad cordobesa de La Cumbre

En el texto de comunicado señalan que “Frente al hecho sucedido en la ciudad de La Cumbre en el cual una familia habría sido agredida con golpes e insultos por su condición de judía, informamos que, en horas de la noche de ayer (sábado 23 de enero), cuando tomamos conocimiento del tema frente a la publicación periodística de la situación, nos pusimos en contacto con la familia damnificada y con las autoridades del Gobierno y de la Policía de la Provincia de Córdoba. Está puso a disposición toda la estructura de investigación necesaria para esclarecer el hecho e identificar de los responsables a fin de que la justicia pueda actuar en la aplicación de lo que la ley establece. Asimismo, actuaran en la provisión de las medidas de seguridad necesarias para garantizar la pacifica estadía de las familias que veranean en la zona de La Cumbre y demás localidades del Valle de Punilla. Reiteramos nuestro profundo repudio a este tipo de hechos fundados en la intolerancia, la discriminación y la falta de reconocimiento al otro y abogamos por el debido esclarecimiento de lo sucedido y la aplicación de las sanciones que la ley prevé para este tipo de delitos. Agradecemos la disposición y actuación de las autoridades de seguridad del Gobierno y de la Policía Provincial a fin de avanzar en este camino. Finalmente, instamos a que todo acto de antisemitismo o expresiones de discriminación sean inmediatamente informadas a Daia Filial Córdoba, a fin de que entre todos podamos trabajar en desterrar estas despreciables actitudes de odio que generan violencia y enfrentamiento social.”

Los hechos

La agresión ocurrió el miércoles 21, cuando un hombre que viajaba en auto desde La Falda hasta la Cumbre vio cómo un auto se le puso a la par y desde el mismo dos hombres lo insultaban, por su condición de judío.

“Volvíamos de pasar el día en un parque de juegos y, en un momento, mis hijos me dicen que había un auto que nos estaba siguiendo. Al principio no le di importancia, pero después me di cuenta de que tenían razón”, explicó el hombre en declaraciones al portal Infobae.

El hostigamiento no cesó: el hombre bajó del auto para intentar dialogar con los agresores, y sólo recibió golpes y más insultos. También fueron insultados otros integrantes de la familia, y les fue robado un celular.

Por el hecho, que fue también repudiado por la DAIA central y denunciado en sede policial, no hay a la fecha detenidos.

Una vez más se suceden hechos como estos, donde tenemos que reflejar las repercusiones derivadas de conductas intolerantes y discriminatorias, a las que además de condenar desde este medio, nos solidarizamos con quienes son víctimas en estas situaciones y esperamos que se sancione, como corresponde, a los responsables de este tipo de acciones totalmente inaceptables para quienes pretendemos vivir en una sociedad civilizada.