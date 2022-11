Gabriela Cerruti, portavoz presidencial, generó un fuerte repudio por sus dichos sobre las piedras en homenaje a los fallecidos por el Covid-19, a la ministra de Igualdad de España, Irene Montero. Aseguró que “las puso la derecha”.

La funcionaria nacional le dio una visita guiada en la Casa Rosada el miércoles por la tarde y mientras estaban en uno de los balcones de Balcarce 50 lanzó la polémica frase.

“Ahí lo que tenemos ahora, después del Covid la derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos del Covid”, expresó.

La misma Cerruti fue la que publicó sus dichos al subir el tour a la funcionaria ibérica, en sus historias de Instagram. Tras generar el fuerte repudio, eliminó la publicación.

Críticas de la oposición

Varios referentes de la oposición expresaron su molestia con los dichos de la funcionaria.

El diputado radical Mario Negri fue uno de los primeros en manifestarse. "Para la Vocera Presidencial,la "derecha puso piedras" Las piedras son un homenaje a las víctimas de la pandemia que murieron mientras ustedes se robaban las vacunas y hacían fiestas el Olivos. No tienen límites políticos ni morales Los argentinos no merecen tanta falta de respeto", tuiteó.

María Eugenia Vidal, diputada nacional del PRO, expresó en Twitter: "Las piedras no son de la derecha, Gabriela Cerruti. Son de todos los argentinos que perdieron a un ser querido mientras ustedes festejaban en Olivos y vacunaban a sus amigos”.

Las piedras no son de la derecha, @gabicerru. Son de todos los argentinos que perdieron un ser querido mientras ustedes festejaban en Olivos y vacunaban a sus amigos. pic.twitter.com/aNlVrSlB5w — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) November 10, 2022

Ricardo López Murphy, diputado de Republicanos Unidos, sostuvo en la misma red social: “Las piedras no representan a ´la derecha´. Representan a los argentinos que murieron esperando las vacunas que tu Gobierno regalaba a militantes, amigos y amantes, Gabriela Cerruti”.

Fernando Iglesias, también de la bancada opositora, manifestó: “Gabriela Cerruti es una excelente portavoz presidencial. Nadie mejor que ella comunica la mediocridad, miserabilidad e inutilidad de este Gobierno. Nadie mejor que ella para decirnos que el Presidente es un inútil que vive en un mundo de fantasía. Excelente trabajo, Gabriela Cerruti!”.

El diputado del PRO, Waldo Wolff, argumentó: “Qué vergüenza, Gabriela Cerruti. Las piedras no son de la derecha. Muchas de ellas son de personas que murieron por no acceder a vacunas que se pusieron ustedes VIP. Es más, muchos murieron porque ustedes pusieron glaciares como excusa para que no lleguen las Pfizer. Sin vergüenza”.