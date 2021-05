El personal de servicio doméstico no podrá ir a trabajar durante estos 9 días de confinamiento que regirá desde las 00.00 del sábado hasta el 30 de mayo, al no ser considerado personal esencial.

Así lo expresó el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en declaraciones radiales.

“En principio no podrán trabajar porque se suspende la actividad productiva y laboral, salvo para las excepciones, y el servicio doméstico no está exceptuado. Se suspenden las actividades productivas y económicas salvo las que están exceptuadas. Los que están exceptuados es un listado que va a estar publicado en el DNU esta medianoche y no está el servicio domestico”, destacó.

Se espera en breve el listado de actividades que son consideradas esenciales, tras el DNU emitido por el Gobierno Nacional.

Otra de las incertidumbres, es sobre los trabajadores dedicados al cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad. Desde el Sindicato de Personal de Casas de Familia aseguraron que esperan el detalle del DNU, pero que consideran que podrán continuar con sus actividades.

En caso que su actividad sea suspendida, los empleadores deben pagar igual la totalidad del sueldo.