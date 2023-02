La Dirección de Migraciones confirmó que otras tres mujeres de nacionalidad rusa, cursando embarazos avanzados, están retenidas en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Con ellas ya son 6 las pasajeras que están siendo investigadas, luego de ser inadmitadas por las autoridades por “turistas falsas”.

En los interrogatorios que se le hicieron, todas llegaban con un avanzado grado de embarazo, sin dinero, sin pasaje de regreso. Argumentaban venir por turismo, pero no podían contestar a dónde iban. Esto encendió las luces de alarma.

Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones, en diálogo con TN, expresó: “Son seis las ciudadanas rusas que están inadmitidas. Son tres que entraron antes de ayer y en el vuelo de anoche se quedaron tres más. Son personas que vienen solas y todas están cursando entre la semana 33 y 34 de embarazo. Todas dijeron que venían a hacer turismo”.

“En Migraciones tenemos disposiciones por las cuales nos regimos, y hay un procedimiento para la resolución de casos sobre sospechas fundadas de falsos turistas. Entonces cuando nosotros vemos que no tienen pasaje de regreso, que no saben a dónde van a ir a hacer turismo con un embarazo de 33 semanas, empezamos a sospechar que hay otro motivo que no es el turismo y empezamos a hacer determinadas preguntas”, sostuvo.

Carignano aseguró que las mismas mujeres respondieron que "vienen a tener un hijo”.

A las mujeres se les ofreció volver a su país en el vuelo en el cual habían llegado y no quisieron.

Christian Rubilar, abogado de una de las ciudadanas rusas, en declaraciones al mismo medio, manifestó que vienen a la Argentina escapando del régimen de Vladimir Putin y la guerra con Ucrania. Se presentó un recurso de habeas corpus, que fue rechazado en primera instancia.

El abogado alertó por el tráfico de mujeres y que las víctimas "son engañadas en Rusia y les prometen cosas que no pueden cumplir. Las convencen que tienen que tener a sus hijos en la Argentina para obtener la ciudadanía y es un engaño, después buscan capturarlas”.