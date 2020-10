El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, encabezará esta tarde un encuentro con sus pares provinciales para definir qué pasará con las clases presenciales en los diferentes distritos del país.

Tras más de 200 días sin clases en las aulas por la pandemia de coronavirus, Trotta se reunirá desde la hora 18 con los responsables de Educación de los 24 distritos argentinos.

“Tenemos que aprender a convivir con el Covid. No hace falta una vacuna para volver a las clases", dijo ayer Trotta en declaraciones a la prensa, dejando abierta la posibilidad del retorno a las clases presenciales durante este año.

# Trotta: "No hace falta la vacuna para volver a clases"

El responsable nacional de la cartera educativa adelantó que "tiene que haber ciertos datos objetivos que nos permitan dar pasos sin exponer a nuestra comunidad educativa” y adelantó que la reunión con los ministros de todas las provincias de esta tarde, apuesta a establecer “una agenda que fortalezca el regreso a las aulas”.

Aunque está confirmada la participación del ministro de Córdoba, Walter Grahovac en el cónclave, desde la cartera educativa provincial adelantaron que por el momento no habrá declaraciones respecto de lo que se vaya a discutir esta tarde.

De todas maneras, más allá de las definiciones y herramientas sanitarias para el posible retorno a la presencialidad, la situación epidemiológica y los indicadores de Salud de cada distrito respecto de la evolución de la pandemia, serán vitales para la toma de decisiones en cada provincia.

# "No están dadas las condiciones para tener a los chicos seguros en las escuelas"

En tanto desde la Unión de Educadores de Córdoba (UEPC), el titular del gremio, Juan Monserrat, rechazó los dichos del ministro Trotta y aseguró que en Córdoba no se debería volver a las aulas.

"Esta semana fue muy duro en cuestiones sanitarias y me parece que lo más sensato no es coincidir con las declaraciones de Trotta. No están dadas las condiciones para tener a los chicos seguros en las escuelas. Si tuviese un hijo en edad escolar yo no lo mando”, indicó Monserrat.

Por su parte, en la misma línea que el ministro Trotta, Sergio Massa dijo ayer que “sexto grado y sexto año de todo el país deberían volver ya a clases. Se debe armar un protocolo aprovechando los espacios de una escuela de muchos alumnos. Si se aborda solo a un grupo para que terminen y puedan cerrar bien su ciclo, no debería ser un problema”, consideró Massa.

# Massa planteó la vuelta a las aulas para los últimos años de primaria y secundaria

En tanto, ayer el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia del Sistema Educativo Nacional en todos los niveles y modalidades para los ciclos lectivos 2020 y 2021.

# La oposición pidió declarar la Emergencia Educativa