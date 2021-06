Mientras avanza la campaña de vacunación en todo el país, y se espera para esta tarde la llegada de un nuevo cargamento de vacunas Sputnik V, como también del principio activo para comenzar la fabricación nacional del fármaco, el titular del Laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras ratificó que en un principio esperan "producir 500 mil dosis semanales, para con el tiempo escalar a las 5 millones de dosis mensuales".

En su visita al Congreso y tras ser consultado sobre la llegada de los dos componentes de la vacuna desarrollada por Rusia para ser fabricados en el país, aseguró que en esta oportunidad llegará el componente 1, aunque la promesa "es que en la segunda o tercera semana nos mandarían el componente dos".

En esa línea, sostuvo que desde India les comunicaron "la buena noticia que podría venir de allí" el principio activo del componente 2 de la Sputnik V para fabricarlo también en Argentina y agregó que "hay que llevar tranquilidad a la sociedad" en el sentido de que la aplicación del primer componente brinda un alto grado de protección.

En otro tramo y en respuesta a una consulta, señaló que el laboratorio "no recibió" ayuda financiera del gobierno nacional. No obstante, valoró el aporte de los distintos organismos del Estado para llegar a buen puerto. Sin embargo, reclamó una política de subvenciones impositivas para garantizar inversiones de esta naturaleza. "Es muy difícil invertir en estos proyectos si no se cuenta con una promoción impositiva adecuada" aseveró.

Además, el empresario dijo que "la pandemia aceleró los tiempos" para que con sus socios de India comenzaran a materializar los proyectos de "formulado y dosificado final de los viales, para luego obtener la certificación para la fabricación de las vacunas".

Figueiras agradeció "el acompañamiento de todo el arco político y empresarial argentino" en la iniciativa. "Me reuní con todos los sectores políticos para contarles lo que proyectábamos hacer" afirmó, al tiempo que agradeció la colaboración del sector privado que se asoció al proyecto aportando financiación.

Finalmente, contó que accedieron al proyecto de fabricación nacional de la Sputnik V, invitados por el laboratorio hindú Hetero, que es socio de Richmond, al negar que haya sido el gobierno el que los invitó a participar. En lo relativo a las inversiones a futuro, adelantó que lanzarán "un fideicomiso abierto para sumar capital" para el cual "nos han demostrado interés muchas empresas privadas".