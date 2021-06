Río Cuarto comenzó a buscar a las personas mayores de 70 años que aún no se vacunaron

“Nosotros los adultos mayores no sabemos usar mucho la tecnología”, dice una vecina de Río Cuarto. “Tenemos que acudir a los hijos, pero los hijos trabajan. Por eso me parece muy bueno esto”, agrega.

Es una de las vecinas relevadas en el marco del programa “Identificar Vacunación”, implementado desde ayer en Río Cuarto, que consiste en visitar a aquellas personas mayores de 70 años que todavía no accedieron a su vacuna para garantizarles el acceso a una dosis.

En ese marco, un grupo de 46 trabajadores de la Subsecretaría de Educación, acompañados por los funcionarios del área, salieron a visitar los domicilios que fueron previamente georreferenciados mediante un cruzamiento de datos proporcionados por el Registro Nacional de las Personas, el Registro Civil local, padrones electorales y el SISA.

La secretaria de Educación Mercedes Novaira informó que entre jueves y viernes se están visitando 1570 vecinos mayores de 70 años que hasta el día de la fecha no han sido vacunados.

“Es nuestra preocupación saber porque la vacuna todavía no ha llegado a esos hogares, y poder acercarles, si ellos así lo quieren, el día y el horario de su turno para recibir su dosis”, expresó Novaira.

En tanto, Jorge Benitez, de las brigadas de visita domiciliaria, contó que la tarea a desarrollar consiste en “continuar con el relevamiento que comenzamos con el entrecruzamiento de datos, y que ahora pasa a una segunda instancia que es la de llegar a las viviendas de las personas para brindarles la oportunidad de vacunarse”.

Asimismo, vecinas notificadas coincidieron en agradecer la iniciativa del municipio y manifestaron su alegría por poder vacunarse. “Hay muchas personas que por su edad no entienden de tecnología y no tienen otra forma de inscribirse, por eso me parece muy bien esta tarea”, mencionaron.