Laura Rodríguez Machado, senadora de Juntos por el Cambio por Córdoba, se refirió de manera polémica, a los incendios que azotaron la Provincia y a los desarrollos urbanísticos que se realizan en los terrenos luego de los fuegos.

Tras la presentación en el senado del jefe de Gabinete, la senadora expresó: "Hay que dejar de lado toda esa historia que queman para urbanizar. Eso porque no conocen el interior. En esos lugares no hay nada, no es que sean zonas posiblemente urbanísticas".

Sobre la posibilidad que los contrafuegos sean la causa de los incendios, aseveró: "Creo que la impericia de mucha gente que quiere protegen sus terrenos haciendo contrafuego y se equivoca, sólo los entendidos trabajan de esa manera y sólo debe ser autorizado por bomberos o personal autorizado".