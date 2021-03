Tras 354 días de aislamiento, Rosa, de 85 años, recibió su primera dosis de vacuna contra el coronavirus.

Su hijo Sergio celebró la ocasión adornando su auto con figuras de vacunas y corazones y afiches. "354 días después, hoy me vacuno", "No me arrancaron el sueño de vivir. Hoy me vacuno" fueron alguna de las frases que decían en los afiches.

"Fue un año que prácticamente el cuidador y yo estuvimos en casa solamente", afirmó Sergio a Crónica de Mediodía.

El hijo de Rosa explicó que su madre se vacunó a través del auto vac de Ciudad Universitaria y que ya tiene turno de la segunda dosis para el 5 de abril.

"A partir del 10 de abril, va a volver un poco las visitas, pero no a la normalidad", aclaró Sergio.