Saldán ha quedado incluido en las denominadas zonas blancas según la definición del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), comunicada este mediodía por el gobernador Juan Schiaretti.

De tal manera la ciudad serrana pasa a la instancia definida como de distanciamiento social por el gobierno nacional, en el marco de las medidas dispuestas para evitar la propagación del virus Covid-19 en territorio argentino.

Por ende, desde este fin de semana los vecinos de la localidad podrán gozar de más actividades recreativas, derivadas de la nueva flexibilización.

En diálogo con la Crónica del Mediodía el intendente de Saldán, Cayetano Canto, confirmó que se permitirán las reuniones de hasta diez personas en lugares privados, con las consiguientes medidas para evitar el contagio y respetando el distanciamiento social.

"Ya no tenemos personas con Covid-19. Desde hace 15 días no tenemos casos. El foco se había concentrado en el geriátrico. La gente ha acompañado las medidas. En su momento no habíamos acompañado algunas flexibilizaciones porque creíamos que no era el momento. Hoy, con este protocolo y con las medidas sanitarias que se han tomado, hemos habilitado ya las caminatas y vamos a autorizar las reuniones familiares", puntualizó el mandatario.

Sin geriátrico

Por otra parte, Canto desmintió la reapertura del geriátrico Santa Lucía, institución en que se produjo el primer contagio masivo de la provincia, el pasado mes de abril.

"El geriátrico sigue clausurado, no está trabajando. No se ha levantado la clausura. Sí siguen los trabajos requeridos. El geriátrico no se reabrirá por las próximas semanas. He recibido muchas llamadas de familiares de los abuelos, pero no hay nada", enfatizó el intendente.

Una docena. De los 70 adultos mayores internados en el asilo 50 contrajeron el coronavirus. De ellos, 12 han perdido la vida hasta el momento.