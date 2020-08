Debido a la situación epidemiológica en la provincia, se implementó el regreso a clases después de más de cuatro meses de 10.470 alumnos en San Juan el próximo lunes.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, indicó que la enseñanza en las escuelas comienza en 14 departamentos de esa provincia.

"El pasado lunes comenzamos con docentes y directivos de escuelas de Catamarca y Santiago del Estero para que inicien en los próximos días", dijo el titular de la cartera educativa a Cadena 3. Finalmente, la medida se posterga por 30 días en Santiago del Estero por un brote de coronavirus.

El ministro detalló que podría sumarse San Luis según la evolución de la situación epidemiológica y que la decisión final la tiene cada gobernador. "Estamos en un momento complejo de la pandemia. Esto es diferente en, por ejemplo, Buenos Aires, a donde no logramos estabilizar los contagios. Esto no implica que las clases regresen en toda una provincia, sino en lugares de menor densidad", explicó.

Y adujo que mientras no haya una vacuna, el regreso a las aulas será escalonado por días y cantidad de alumnos. "Debemos observar el cuidado integral de la salud para que los chicos también puedan recuperar sus procesos de socialización", dijo.

Por otro lado, Trotta afirmó que el proceso de reorganización de las escuelas es "complejo", pero que si no se realiza, "no vamos a poder garantizar el aprendizaje y la calidad educativa. El año no se va a perder porque está el testimonio del esfuerzo de docentes, familias y estudiantes, que es enorme".

En este sentido, el ministro remarcó que no habrá promoción automática y que la reorganización de los contenidos impactará hasta 2022. También apuntó contra la desigualdad. "El aprendizaje en el hogar no es el mismo que en la escuela. Más aún cuando hay una sociedad tan desigual. Tendremos que tener en el horizonte una sociedad argentina que va a ser muy diversa al volver a las aulas", valoró.

La asistencia no es obligatoria

San Juan respetará la decisión de familias de no enviar a sus hijos a la escuela desde el lunes. El ministro de Educación de San Juan, Felipe De Los Ríos, aseguró que la vuelta a las clases presenciales el próximo lunes "será ordenada" y se respetará la decisión de los padres que aún no quieran mandar a sus hijos a los establecimientos escolares, por lo que se implementará un sistema bimodal que incluye plataformas electrónicas y el envío de guías de estudio.

"Trabajamos para tener una vuelta a clases ordenada, que nos garantice esta presencialidad ajustada a los requerimientos del protocolo", afirmó el jefe de la cartera educativa sanjuanina en una conferencia de prensa virtual.

De los Ríos sostuvo que "tendremos escuelas seguras, docentes actualizados, directivos y personal de apoyo concientizados y un ambiente propicio y conveniente para avanzar en una etapa crucial del proceso educativo".

"El lunes vuelven a clases 10.470 alumnos sanjuaninos de los niveles Primario, Secundario Orientado, Secundario Técnico Profesional, Secundario de Adultos, Terminalidad Primaria, Capacitación Laboral, Formación Profesional y Educación Superior, en 25 establecimientos escolares", detalló.

Sin embargo, aclaró que "vamos a ser respetuosos de la decisión voluntaria de los papas que consideran que aún no es oportuno enviar a sus hijos a la escuela".

"Para ellos, vamos a garantizar con políticas activas, el andamiaje en cuanto a la organización pedagógica necesario", aseguró el ministro al referirse a las herramientas necesarias "para que los chicos que menos oportunidades han tenido se pueda concretar".