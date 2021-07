Desde el Colegio de Médicos de Córdoba (CMC) advirtieron, mediante un documento, que continuarán denunciando para que sean sancionados a los profesionales de la Salud que promuevan actitudes en contra de la lucha contra la pandemia de coronavirus, como por ejemplo la no vacunación.

“Los profesionales que promuevan la no vacunación tienen una actitud vedada por el Consejo de Médicos, por lo que serán denunciados ante el tribunal de ética para que tengan en ese caso la debida sanción en caso de corresponder. Se podrán defender y argumentar lo que quieran, pero cuando un médico atenta contra la Salud Pública tenemos la obligación de denunciarlos ante las autoridades”, aseguró el titular del CMC, Andrés de León, en diálogo con el programa Pensavalle Informa de Radio Universidad.

En ese sentido, De León confirmó que ya hubo casos de denuncias de gente que negaba la existencia de la pandemia o promovía el no uso de barbijos o proponían circular libremente durante las restricciones; “fueron denunciados y en algunos casos hasta se les ha suspendido la matrícula profesional”, aseguró.

Para el titular del organismo que nucléa a los médicos, se trata de “actitudes que pueden generar rebrotes de contagios que vuelvan a saturar el sistema sanitario”.

“Antes no había, pero ahora hay vacunas para todos, incluso están llegando las dosis para niños y adolescentes, es decir que hay muchas herramientas para poder combatir la pandemia”, explicó De León.

Para la entidad, la promoción de la vacunación es una cuestión de Estado. Si un médico que no quiere vacunarse está en su derecho a hacerlo, pero debe quedarse en su casa y no concurrir a trabajar. Tampoco van a cobrar sus sueldos. Sin embargo, el titular del CMC aseguró que, en general, son mínimos los casos de profesionales de la Salud que no han querido hacerlo.

“Lo que planteamos es distinto, las sanciones no son para los que no quieran vacunarse como acto individual, sino para quienes promuevan la no vacunación. Un médico que basa su juicio profesional en informaciones de medios o redes sociales en lugar de hacerlo desde textos científicos, bueno, está equivocado en sus fuentes. Por otra parte, todos tenemos cientos de vacunas aplicadas desde niños y nunca vimos ni leímos los prospectos ni armamos un debate en torno a ellas”, concluyó De León.