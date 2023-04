Insistiendo con un mensaje “antigrieta”, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, brindó una entrevista exclusiva a Infobae.

El gobernador afirmó que está construyendo una alternativa al Frente de Todos y Juntos por el Cambio para las próximas elecciones presidenciales. El bloque está conformado por Juan Manuel Urtubey, Florencio Randazzo, Diego Bossio, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y Alberto Rodríguez Saá.

“Seguramente en las PASO se van a dirimir las precandidaturas, y espero que participen varios precandidatos, para definir quién va a competir en las elecciones de octubre. Estaré allí donde haga falta que esté”, expresó.

“Yo estaré donde haga falta. Sí puedo ratificar que iremos hasta el final. El espacio lo vamos a construir y lo vamos a poner a consideración de los argentinos, porque me parece que la grieta -además de hacernos tanto daño- impide que el país pueda avanzar y pueda tomar medidas. La grieta es un empate de debilidades”, agregó.

En la entrevista, Schiaretti planteó que la sociedad argentina quiere que se acabe la grieta. “La mayoría está desencantada con los políticos que se pelean entre sí, en vez de resolver los problemas que la aquejan. Por eso creo que eso abre un espacio para una fuerza que habla desde la producción y el trabajo y que sea la expresión de los que se levantan todos los días para ganarse el pan y que esperan un país normal, que se respeten las instituciones. Hay espacio para sacar una buena cantidad de votos y estar en la segunda vuelta”, expresó.

Sobre el país, remarcó que el próximo gobierno heredará “una Argentina que viene en decadencia desde hace bastante tiempo”. El gobernador afirmó que el país sufre principalmente de dos problemas: la falta de dólares y el déficit fiscal.

“Estas son las dos cosas que se pueden resolver. Y se pueden resolver el déficit fiscal sin producir un ajuste salvaje, porque se trata simplemente de avanzar sobre lo que son las empresas públicas que no pueden ser deficitarias”, expresó.

“Nosotros tenemos empresas públicas. La empresa pública de energía en Córdoba da utilidades y paga impuesto a las ganancias, el banco de la provincia de Córdoba es estatal y da utilidades y también paga impuesto a las ganancias. No es un tema ideológico: las empresas públicas no pueden ser deficitarias”, destacó.

Y agregó: “Sobre los subsidios a la energía, no pueden ser para todos: soy de clase media y no preciso que me subsidien la energía. Otro aspecto tiene que ver con la superposición de funciones que hay entre el Estado nacional, el provincial y el municipal. Atacando esas tres cosas nosotros vamos a reducir el déficit fiscal de manera sostenida. La reducción del déficit fiscal es primordial para hacer un plan de estabilización económica en serio”.

Sobre el número de ministerios, que actualmente son 21, Schiaretti aclaró que mantendría el Ministerio de la Mujer. “El número de ministerios depende de las actividades que haya que hacer. Algunos ministerios, si no existieran, no habría gobierno. El Ministerio del Interior, de Educación, Salud, sólo por nombrar algunos”, afirmó.

Tras el juicio por el asesinato de Blas Correas, expresó: “Es un crimen horrible que fue juzgado por la Justicia y dio las condenas correspondientes y ahora falta que se emitan los fundamentos de la condena. Lo que nosotros queremos es que estos crímenes horribles -este y otros crímenes que se denominan popularmente gatillo fácil- sean juzgados como corresponde y caiga todo el peso de la ley sobre los responsables. Las decisiones que toma la Justicia el gobierno provincial las acata, no las discute”.