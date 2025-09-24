Un docente universitario de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) reclama la falta de respuesta de las entidades bancarias luego de que más de 4.500 dólares desaparecieran durante una operación de transferencia .

Mario Federico Blanc, investigador y profesor de la UNC, relató que el 28 de agosto transfirió sus ahorros en dólares desde su cuenta sueldo en Banco Nación hacia su cuenta de Mercado Pago.

El motivo fue el rendimiento diario que anunció la plataforma de la billetera virtual. “Hace ya casi un mes que pasó. Son ahorros personales que tenemos por cualquier cuestión de salud o de lo que nos ocurra. Se me ocurrió pasarla por el hecho de que Mercado Pago te da un mínimo de rendimiento más 0,5% más de rendimiento en dólares”, explicó el damnificado.

Sin embargo, el dinero “nunca llegó a destino” y desde ese día no figura en ninguna de las cuentas involucradas.

“Hice un montón de reclamos, diariamente. Presenté entre 15 y 20 gestiones en Banco Nación, en Mercado Pago y también en Banco Industrial, que es el intermediario de las operaciones en dólares de Mercado Pago. Incluso fui presencialmente a cada sucursal", dijo en el programa que se emite de lunes a viernes de 7 a 9 horas por Canal y las radios Universidad y 102.3.

"Nadie me da una respuesta. Hace casi un mes que estoy con esto y estoy desesperado”, expresó Blanc.

El docente indicó que los fondos —“ahorros de muchos años”— ascendían a más de 4.500 dólares.

Las entidades involucradas son el Banco Nación, desde donde se originó la transferencia, y Mercado Pago, la plataforma de destino.

Por su parte, el Banco Industrial (BIND) es la entidad financiera que opera como intermediario para las transacciones en dólares de la billetera digital.

Hasta el momento, ninguno de estos actores habría brindado una solución concreta, según el testimonio del docente.