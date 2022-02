Una adolescente de 13 años y su hermano de 11 fueron encontrados sin vida esta mañana por buzos tácticos, bomberos y personal policial que habían desplegado un operativo de búsqueda desde ayer por la tarde, cuando ambos habían ingresado a un arroyo de Entre Ríos y no se los había vuelto a ver, informaron fuentes oficiales.



Los hermanos habían desaparecido ayer cerca de las 18:15 en el arroyo "Las Conchas", a unos 1.000 metros del Puente "La Picada", a la altura del kilómetro 461 de la Ruta Nacional 12 y a unos 22 kilómetros de la ciudad de Paraná.



Según las declaraciones de los familiares, todos oriundos de la capital provincial, ambos ingresaron a las aguas del arroyo para refrescarse de las altas temperaturas, pero desaparecieron de la vista a los pocos minutos.



Inmediatamente, personal de la comisaría de la localidad de La Picada comenzó una búsqueda por la zona hasta cerca de la medianoche, con "poca visibilidad y lluvia torrencial", explicaron desde la fuerza.



En tanto, la búsqueda fue retomada esta mañana con la participación de buzos tácticos, personal de Bomberos Zapadores, personal policial especializado y de la Guardia de Infantería Adiestrada policial (GIA).



Entre las 8:30 y las 9 horas de este lunes, los buzos especializados hallaron los cuerpos de ambos menores a pocos metros del lugar del accidente, por lo que la fiscal de turno ordenó el traslado a la Morgue de Oro Verde para su correspondiente autopsia.



El jefe de Policía de la departamental Paraná, Raúl Menescardi, indicó que el ingreso al arroyo "es muy playo" pero que, "a pocos metros, se encuentran pozos de hasta unos 7 metros de profundidad".



Por eso, aseguró, realizaron la búsqueda "con mucha responsabilidad y conciencia, y con personal idóneo para que no ocurra otro accidente".



"Anoche el agua estaba calma pero, con la lluvia importante, hubo movimiento, aunque no hay una correntada fuerte", completó en declaraciones periodísticas.

Télam