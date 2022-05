El Senado reanudó este miércoles el debate en comisión sobre la reforma en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la apertura de una ronda de expositores que incluye a constitucionalistas y a representantes del Poder Judicial.



El primero de los expositores es Gustavo Ferreyra, abogado constitucionalista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) invitado por el oficialismo, quien se mostró a favor de la ampliación de los miembros de la Corte pero dijo que le planteaba dudas la regionalización por zonas del tribunal.



"No me animaría a regionalizar la Corte", explicó el letrado ante los senadores de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales que se reúnen en el salón Arturo Illia del Senado.



Ferreyra consideró que la Corte debería estar integrada por un número de por lo menos dos dígitos, quizás de 15 jueces, cuestionó que actualmente tres magistrados constituyan una mayoría y dijo que no propiciaría la división del cuerpo por salas.



"Es una tesis abierta y necesaria la ampliación ya que es insostenible en este siglo una corte de cinco miembros, máxime que no hay ninguna mujer", sostuvo, y se pronunció a favor de "quebrar de una vez por todas este escaso abanico" en la conformación del máximo tribunal.

Los senadores de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia abrieron la discusión sobre los alcances de cuatro proyectos de ley presentados desde el Frente de Todos (FdT) que proponen ampliar el número de jueces, mayor federalismo y paridad de género.



Entre los invitados para este miércoles figuran el exjuez federal Carlos Rozanski, el constitucionalista Eduardo Barcesat, el titular de Ajus (Abogados por la Justicia Social), Emanuel Desojo; el presidente de Fundejus (Fundación de Estudios para la Justicia), Joaquín Da Rocha, y los especialistas Raúl Gustavo Ferreyra, Marisa Herrera y Luis Arias.



Desde el interbloque de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) adelantaron que no apoyarán una reforma en este momento por considerar que "es inoportuna" y que forma parte de la controversia entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial iniciada en torno al Consejo de la Magistratura.



Con la presentación de un nuevo proyecto en el último plenario de comisiones de esta semana, suman cuatro las iniciativas para reformular al máximo tribunal: las del puntano Adolfo Rodríguez Saá y la neuquina Silvia Sapag, ambos del FdT, y las de dos aliados, como el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana Clara Vega.

