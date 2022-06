El Social Media Day Córdoba 2022 se realizará este viernes 10 de junio en la Universidad Blas Pascal (UBP).

Está edición volverá a ser presencial y tendrá cupos limitados. La entrada tiene un costo de 2500 pesos y el pago se realiza en el sitio web de la actividad.

La jornada se centrará en tendencias digitales en Argentina. Algunos temas a tratar: redes sociales, metaverso, e-sports, audiencias, transformación digital, publicidad, branded content, digital commerce, streaming , gamification, y marketing de contenidos.

Cronograma

08:30 hs: Acreditación en Campus de Universidad Blas Pascal

09:00 hs: Bienvenida a cargo de Adriana Bustamante - Diego Piscitelli y Marcela Farre

09:10 hs: Transformece digitalmente o qué ... ? - Rafael Ibañez - Incluit.

09:30 hs: "Branded Content & Native Advertising" Nuevas oportunidades para el comunicador digital - Micaela Quinteros - UBP

09:50 hs: ¿Cómo analizo y creo estrategias asertivas en Redes Sociales? - Ignacio Dufour - Comscore

10:10 hs: Discovery Commerce y Metaverso - Martín Enriquez - Meta

10:30 hs: Potenciar el impacto de una ONG utilizando #Martech - Vanina Triverio y Milena Pasetti - Fundación Arcor.

10:50 hs: Break

11:20 hs: Think outside the funnel - Sebastián Cúneo - UBP.

11:40 hs: El rol de la gamificación en los espacios de aprendizaje - Iru Marrone - MET

12:00 hs: Sucursal Online: Qué implica y cómo hacer que sea eficiente? - Matías Moyano - Grupo EON.

12:20 hs: Zero Party Data: Cómo hacer marketing en un mundo sin cookies. - Ennio Castillo - Doppler

12:40 hs: Cómo hacer crecer tu negocio en Youtube. - Facundo Olmedo - Google

13 hs: El proceso de transformación digital de los medios de comunicación hasta los Fast Channels - María Sol Beldi - DigitalProServer

13:20 hs: Tendencias Digitales en Medios: Sergio Carreras ( La Voz) - Valentina Castellanos ( Gamba) - Andrés Oliva ( Canal 10) - Marcela Farre ( UBP) - Soledad Oliva Mayor ( El Doce).

14 hs: BREAK LIBRE

15:30 a 17 hs. Charlas - Talleres en simultáneo

"Contacto con las audiencias digitales" Ignacio Dufour - Comscore

"Adquisición de audiencia digital en los medios" - María Sol Beldi - DigitalProServer

"Google ADS - Google Analytics" - Facundo Olmedo - Google Argentina