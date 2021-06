Semana clave en Córdoba para enfrentar el pico de contagios

Rumbo a cumplirse, este lunes, una semana de las restricciones vigentes impuestas por el Gobierno de la Provincia, y con más del 86% de las camas de terapia intensivas ocupadas a nivel provincial, las autoridades provinciales tienen el foco puesto en la continuidad de las medidas restrictivas a partir del próximo viernes 18 de junio debido a la crítica situación que vive el sistema sanitario.

"Está costando mucho conseguir camas críticas. Todas las instituciones de salud pública y privada están trabajando fuertemente en ampliar camas", advirtió el presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva de la provincia a Télam.

En las últimas horas, el presidente de la STIC, Andrés Peñaloza, sostuvo que el sistema de salud provincial se encuentra en "un nivel de saturación altísima".

Así mismo la secretaria de Promoción y Prevención de la Salud, Gabriela Barbás realizó un balance y en una enrevista brindada a LaVoz indicó: "las medidas no son un capricho, son para salvar vidas", y advirtió que "es vital bajar los casos porque el sistema de salud está estresado y no es infinito".

Por otra parte, Barbás reconoció que si bien las medidas restrictivas contribuyen a una reducción en la circulación nocturna, "en determinadas localidades no ha habido mucho acatamiento". Y continuó: "en la Capital se observa mucha circulación de personas durante el día. Hay localidades en las que se podría controlar mejor".

Es inconcebible que las personas se sigan juntando cuando se está viendo la grave situación que estamos atravesando, admitió la funcionaria provincial Gabriela Barbás.

Retomando la idea, el presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba coincidió con la funcionaria de Córdoba y remarcó: "si el Estado no hace cumplir las normas restrictivas y la sociedad no cumple con su responsabilidad, "podríamos cruzar la barrera de ocupación de las camas críticas y ahí estaríamos en una situación que no queremos".

¿Cómo continuarán las restricciones?

Los indicadores que tiene en cuenta el Ministerio de Salud provincial se encuentran atadas al porcentaje de ocupación de camas. En ese sentido las autoridades mantuvieron la postura de que se flexibilizarían solo cuando esa variable sea menor al 80%.

Cabe recordar que el martes pasado el Ministerio de Salud habilitó la implementación del denominado "código rojo", que implica adecuar módulo especial para atención domiciliaria de pacientes con coronavirus positivos y post coronavirus, incluso con provisión de oxígeno, para descomprimir las demandas en las UTI.

Endurecen los controles

Desde la Municipalidad de Córdoba informaron que este lunes 14 de junio denunciará penalmente al propietario del restobar Visionaire Ruin, por la posible violación de las normas sanitarias tipificadas en el artículo 205 del Código Penal y el artículo 81 bis del Código de Faltas. Cabe mencionar que el lugar fue clausurado ayer por el Municipio, luego de viralizarse el video en el que el cuartetero Damián Córdoba se encontraba brindando un show y violando las mencionadas normas sanitarias.

En el comunicado oficial se especificó que "en la presentación ante la Justicia también se solicitará se investigue a las personas que aparecen en los videos viralizados a los fines de constatar la posible comisión de un delito o contravención a las normas sanitarias".