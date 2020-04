A pesar de los próximos cuatro días conformarán el tradicional fin de semana largo de Semana Santa, lo cierto es que para gran parte de la sociedad será muy extraño por la cuarentena que obliga a no salir de los domicilios.

Está claro que no habrá actividad turística durante estas jornadas, sin embargo, para quienes continúan trabajando pese a las medidas sanitarias de aislamiento, es importante conocer que días serán feriados y que días no laborables.

La cuarentena sanitaria no modificará el esquema habitual por lo que, hoy jueves santo, es considerado día no laborable. Es decir que queda a criterio de cada empleador si sus empleados deben trabajar o no y en caso de hacerlo la jornada de abona de manera habitual.

Mañana viernes santo, sí será feriado nacional tal como lo indica la ley 27.399, con lo cual rigen las normas legales habituales pese al estado de cuarentena que rige en todo el país. De este modo, quienes decidan trabajar, deberán abonar a sus empleados la jornada doble correspondientes a los feriados nacionales trabajados.

Cómo sigue el calendario

El próximo feriado nacional del año 2020, será dentro de 22 días, el viernes 1 de mayo, día en que se conmemora el día internacional del trabajador.

Habrá que esperar la evolución de la pandemia y las medidas del Gobierno en cuanto a la cuarentena y el aislamiento social obligatorio para saber si sobre esa fecha habrá alguna modificación o no.