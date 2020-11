Los casos de violencia institucional de Blas Correa y Joaquín Paredes produjeron un estallido en la fuerza policial de Córdoba. Sus asesinatos por parte de integrantes de la Policía de Córdoba sacaron a la luz la falta de profesionalidad de los agentes.

En este marco, la mamá de Blas, Soledad Laciar, realizó un posteo en redes sociales que cobra trascendencia por las sentidas y determinadas palabras de la madre.

"No iba a escribir nada pero anoche me hicieron cambiar de opinión. A todos y cada uno sepan que nunca voy a dejar de exigir justicia. Nunca voy a callarme y menos permitir ni un tipo de atropello. No tengo miedo. Y voy hasta el final. Porque mi hijo así lo merece. Te extraño. Te amo.", escribió.