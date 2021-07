Como sucede con en el amor, nadie puede decir qué es una amistad. Hay formas y formas de ser amigos. Como el amor, también la amistad ha sido objeto de moralismos, prescripciones, agobios y aplastamientos. Se repite, por ejemplo, que “los amigos son la familia por elección”. Pero están quienes pueden pensar que la amistad es lo “antifamilia”, lo que nos libera o nos rescata de la ferocidad familiar.

Lo mismo ocurre con el erotismo, con el sexo. Ya nadie se pregunta en un sentido moral, si está bien o mal, tener sexo con amigos o amigas. Las preguntas pasan, si es que sirve hacerlas, por lo que pasa con la amistad cuando se caen los trapos.

“El sexo sigue funcionando como rito de pasaje, un cambio entitativo en una relación”, dice el filosofo Darío Sztajnszrajber. “Si vos y yo somos amigos y un día cogemos, hay algo en el vínculo amistoso que muta hacia otro tipo de relación. Incluso, muchos van a decir: `Pero, yo tengo un montón de amigos con los que cojo`. Y fíjate que ya cambió, es amigo con el que coges. Amigos con derecho. Lo que no acepta la amistad es la inclusión del sexo. Y si la acepta, lamentablemente algo cambia”, opina en el podcast Lucia y su gemela.

“¿Un polvito arruina o mejora una amistad?”, se pregunta la psicóloga y sexóloga Noelia Benedetto, “no lo puedo aseverar, creo que cada quien en cada momento de su vida llega a conclusiones diferentes”, agrega, consultada por Cba24n.

“El sexo es una practica que impacta de una manera distinta en nuestras relaciones. Nadie pensaría en cambiar el estatus de una relación luego de compartir un viaje, una cena, un secreto. Pero aparentemente, tener relaciones sexuales impacta en la subjetividad de las personas, es como una marca, un sello, que impone ponerle una etiqueta a un vinculo, o incluso disolverlo”, dice.

Para Benedetto, lo que complejiza esto del “sexo y la amistad” es que “se le pega algo más”. “Se le pega la marca del amor romántico y la pretensión de exclusividad”, opina.

"El amor de amistad no es un amor mononormado, en cambio el que se linkea a una relación sexual con cierto grado de intimidad, si. Como si el sexo determinara las otras partes del contrato”.

“Mi sugerencia, si es que puedo aportar alguna, es que cuando se den estas situaciones establecer límites claros del contrato sexual y manejarse de una manera éticamente afectiva, no puedo hacerme responsable de lo que causo en el otro pero si explicitar lo más claro posible que pretendo de eso, para que la otra persona pueda elegir que priorizar”.

¿Qué le agrega la sexualidad a una relación?. ¿Y por qué la modifica tanto?. Para la sexóloga Silvia Aguirre, la respuesta está en “la cultura”. “Durante mucho tiempo el sentido común indicaba que si había amistad no debía haber sexo. Como si el deseo en sí mismo transformara, mancillarla, contaminara las relaciones”, dice.

“Esa construcción es sumamente cultural. Lo digo para despegarnos de lo aprendido. No hablo de cuestiones morales, no digo si esta bien o mal tener amigos y compartir sexo, si no lo que tenemos en la cabeza mucho antes de pensar en tener amigos”, agrega.