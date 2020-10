El primer viaje en colectivo de larga distancia desde Córdoba después de meses está anunciado para la noche de este jueves, aunque no hay certezas sobre si finalmente saldrá por un reclamo de los choferes de transporte interurbano.

El coche tiene como destino Retiro, pero Buses Lep (la empresa que presta el servicio) debe varios sueldos a los trabajadores, que no cobran desde hace cerca de siete meses.

Claudio Luna, secretario gremial de Aoita, dijo a Canal 10: "Hay un conflicto salarial vigente, la medida de fuerza que decretamos el 13 de abril sigue vigente también. Esta vuelta del transporte de larga distancia no es más que una práctica desleal, antisindical. Es una maniobra concertada entre los dueños de la empresa y un delegado, que por supuesto ha venido cobrando sus haberes normalmente", aseguró.

Luna aclaró que la situación ya está denunciada en el ministerio de Trabajo y se hará una presentación judicial. "Esto es simplemente para desacreditar el legítimo reclamo de los trabajadores", reiteró en diálogo con Crónica matinal.

"Está certificado por la misma documentación presentada por la empresa en el ministerio de Trabajo, en las audiencias de inspección hemos determinado una deuda que ronda los tres salarios, unos 100 mil pesos por trabajador. Estamos terminando octubre y los compañeros recibieron solamente 12 mil pesos de los haberes de septiembre. Es imposible para cualquier persona cubrir sus necesidades básicas y alimentarias", expresó.

Los conductores de las unidades que saldrían en la noche del jueves, según Luna, "vienen cobrando sus haberes normalmente. Es una clara maniobra concertada, antisindical, para desacreditar la medida de fuerza de los trabajadores nucleados en Aoita. Hasta donde sabemos solamente tienen cinco butacas ocupadas, vaya a saber si son de venta o pases de personas discapacitadas, o personal esencial que no abona. Es claro que tienen plata para sacar un servicio que no va a ser rentable, pero no tienen dinero para abonar a los trabajadores", cuestionó.

Ante la eventualidad de un bloqueo a la salida de los dos coches, Luna no confirmó ni descartó la posibilidad. "Hoy tenemos una nueva audiencia en el ministerio de Trabajo a las 15. Veremos a la resulta de la misma las determinaciones a tomar. Lo haremos conjuntamente la comisión directiva con el cuerpo de delegados", concluyó.