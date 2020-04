La economía es una de las tantas aristas que se vio afectada por la pandemia de COVID-19. Trabajadores y empresas interrumpieron sus actividad tras el decreto del aislamiento social obligatorio.

Dirigentes sindicales hablaron con medios de los SRT sobre las posibles salidas ante la "pandemia económica".

UOM

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) planteó a empresas del sector que los trabajadores cobren el 100% de su salario de bolsillo pero en carácter no remunerativo y sin aportes patronales.

"Hay un montón de empresas que se están quejando y es entendible", afirmó Rubén Urbano, secretario General del sindicato, a Crónica Matinal.

No obstante, el dirigente gremial también realizó varias críticas a algunas empresas. "Priorizamos la salud de los trabajadores. Hay empresas que no están habilitadas para trabajar pero están llamando a los trabajadores. Metiéndole el miedo de que si no van a trabajar, van a ser despedidos", aseguró.

"Nosotros hemos realizado más de 60 denuncias a empresas que los están haciendo trabajar sin autorización previa del Ministerio de Trabajo", agregó.

Urbano también señaló que hay empresas que no están pagando salarios y que hay bancos que están negando créditos.

SMATA

Desde antes de la pandemia, el sector automotriz se vio afectado por la crisis económica. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) reafirmó la postura de que "todos queden adentro".

"Estamos tratando en lo posible de pasar esta crisis que estamos viviendo", declaró Antonio Quintana, secretario General de Smata Córdoba, a Pensavalle Informa.

Y añadió: "buscamos alguna alternativas para tener a todos los compañeros adentro: con suspensiones o rotativas".

El sindicato ya acordó con Renault suspensiones del personal de jornada completa al 60 por ciento del salario neto y la renovación de la totalidad de los contratos por seis meses.

El sector automotriz ya sufre el impacto económico a nivel global. Quintana afirmó: "se nos cortó el mercado mundial. Hemos perdido 60 mil cajas en este período de 25 días en Volkswagen".

AGEC

Gran parte del comercio está sin trabajar. Desde la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba (AGEC) esperan atravesar la situación para ver el panorama general.

"Estamos viendo distintas alternativas. El Estado ha abierto un gran abanico de respuestas y vamos a buscarlo por ese lado", afirmó el secretario General, Pablo Chacón a Pensavalle Informa.

Arrancó la inscripción al programa para el pago de salarios

"Todo va a depender de cómo se salga de esta situación, cuál va a ser la salida que tiene prevista el estado con la salida de la economía", agregó.

Chacón planteó: "las pymes son el motor del movimiento de nuestra actividad. Hay que pasar la curva, que no nos sorprenda y pasando eso cómo se empieza el motor de la economía en marcha".