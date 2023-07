Soledad Laciar, la madre de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años asesinado por la policía en Córdoba capital el 6 de agosto de 2020, estuvo presente en el juicio por el crimen de Joaquín Paredes (15 años) que se realiza en los Tribunales de Cruz del Eje. “Yo no tengo dudas de que acá hubo violencia institucional”, dijo en relación a lo que sucedió aquella madrugada del 25 de octubre de 2020, cuando Joaquín y un grupo de adolescentes desarmados fueron baleados por la espalda por cinco policías frente al dispensario de la localidad de Paso Viejo.



Luego de presenciar la primera jornada y acompañar a la familia de la víctima, Laciar manifestó: “Me voy con un sabor amargo. A las víctimas hay que cuidarlas, y siento que hoy a Sole (la madre de Joaquín) no la han cuidado. Escuchar esas palabras de los abogados (defensores de los policías) y que una Cámara lo permita, a mí no me pasó. Yo tuve voz en el juicio y una Cámara que nos respetó y cuidó mucho, a mí y a mi familia. Incluso los abogados, a excepción de (Gastón) Schönfeld (el abogado del policía que mató a Blas), el único que fue un maleducado, los demás tuvieron mucho respeto. Hoy no sentí eso. Creo que hay que apoyar más que nunca”.



-¿Es como si no hubiera reglas de juego?



-Sin reglas de juego para los defensores. Aparte, con palabras muy tristes. Honestamente, pensé que iba a venir más gente. Indudablemente, Cruz del Eje queda lejos. Parece que hasta que no te pasa no entendés que si no luchamos entre todos esto va a seguir pasando y vamos a tener otros nombres y otros juicios. Esto se tiene que acabar. Ojalá me equivoque, pero lo veo difícil. Es como que ya están todos del lado de la policía, quieren justificar lo injustificable. Me da mucha tristeza. Pero también confío en Claudio Orosz y Ramiro Fresneda, que son buenos abogados y van a demostrar que cuando tirás tantos tiros a unos pibes de quince años, no hay dudas de que abusaste de tu poder en nombre del Estado. Es decir, hubo violencia institucional.



-No haría falta que se pruebe ese acuerdo explícito o tácito del que tanto hablan… Lo hicieron.



-En el caso nuestro se dijo (en la sentencia) que hubo violencia institucional y tampoco se pusieron de acuerdo. Fue tácita la cuestión. Empezaron a disparar.



-Hay una cultura…



-Hay una cultura. Aquí tampoco hace falta que se haya firmado un acuerdo con la firma de cada uno. Se iban sumando y se iban plegando a la masacre.



-A pesar de esto, ¿qué expectativas tiene?



-Todas. Nunca pierdo la esperanza de que se llegue a la verdad. Yo digo que hay que llegar a la verdad. Y la verdad es lo que pasó esa noche, y que Joaquín no está.



Por el crimen de Blas fueron condenados el 31 de marzo pasado a reclusión perpetua Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (33) por homicidio calificado y tentativa de homicidio y otros nueve policías, entre ellos comisarios y subcomisarios, sentenciados por encubrimiento y falso testimonio a penas de entre dos años y medio y cuatro años y diez meses.

En el juicio que se inició el lunes en la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje están acusados los ex policías Mikael López, Iván Luna, Enzo Alvarado, Jorge Gómez, Ronald Fernández Aliendro y Alberto Sosa Gallardo.